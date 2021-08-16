Üye Girişi
520 milyon TL'lik projede geri sayım - Son Dakika

520 milyon TL'lik projede geri sayım

16.08.2021 12:21
520 milyon TL'lik projede geri sayım, System.String[]

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışının 29 Ekim'e yetiştirilmesini beklediklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın bu tür önemli tesisleri özel günlerde açmak gibi bir hassasiyeti var.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışının 29 Ekim'e yetiştirilmesini beklediklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın bu tür önemli tesisleri özel günlerde açmak gibi bir hassasiyeti var. 29 Ekim'e yetişebilirse bizzat kendisinin de bu açılışa katılacağına dair bir duyum aldık" dedi.

Tokat'ta mevcut havalimanı büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce yeni bir havalimanı inşaatına başlanıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce Yeni Havalimanı 520 milyon liraya ihale edildi. Mevcut Tokat Havalimanı'nın doğu sınırında bulunan Yeni Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pist tamamlandı. Son teknoloji ile donatılacak olan havalimanının terminal binası ve kule inşaatında tefrişat çalışmaları devam ediyor. Havalimanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, son derece yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti. Tokat havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılmasını beklediklerini dile getiren Başkan Çelik, "Bize iletilen bilgilere göre Cumhurbaşkanımızın bu tür önemli tesisleri özel günlerde açmak gibi bir hassasiyeti var. 29 Ekim'e yetişebilirse bizzat kendisinin de bu açılışa katılacağına dair bir duyum aldık. İnşallah 29 Ekim'e biter. Şu an havaalanımız yüzde 90 civarında. Yani çok az bir kısmı kaldı. Biliyorsunuz pisti bitmişti. Şu an son rötuşlar yapılıyor. Çok da fazla bir işimiz kalmadı. Tabii iyimser ihtimalle 29 Ekim diyoruz. Kötü ihtimalle de inşallah yıl başında havaalanımıza kavuşacağız" dedi.

Başkan Çelik, havalimanlarının şehrin prestiji ve ekonomik gelişmiş açısından da önemli olduğunu belirterek, "Bir ülkeye veya bir şehre gittiğimizde bizi ilk karşılayan yer, havaalanı olduğu için havaalanının durumuna bakarak o şehirle ilgili bir karar vermeye çalışıyoruz. Yani ben şehrin prestiji, ekonomisi, gelişmesi açısından havaalanının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim için bir başka önemi daha var. Biz yaş sebze, meyve ihracatı, gıda ihracatı yapan bir şehiriz. Yani gıda üretimi yapıyoruz. Gıdayı da biliyorsunuz son derece hassas ürünler yani en hızlı şekilde en doğru şekilde pazara ulaştırılması lazım. Ben bu anlamda açılacak olan havaalanımızın özellikle gıda anlamında tarımsal ürün anlamında şehrin üretimini ve ihracatını ciddi şekilde artıracağına ve bu anlamda çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Eski Havalimanının yerinin değerlendirilmesi için çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Çelik, "Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve siyasilerle birlikte yaptığımız toplantılarda eski havaalanının yerinin gıda ihtisas organize sanayi olması noktasında bir çalışma var. Tokat yüzde 80 ekonomisi de gıdayla, tarım oluşturmuş bir şehir. Şehre büyük katkılar sağlayacağınız düşündük ve bu amaçla da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak tahsisiyle alakalı Ulaştırma Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına yazılarımızı yazdık. Şu anda da Ankara'da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin projeleri yapılıyor. Biz çok hızlı bir şekilde mevcut havaalanı açılıp eski havaalanının tahliyesi yapıldığında inşallah mevcut havaalanının yerine gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak tahsisini sağlayacak. Bununla beraber ciddi şehre katkı sağlayıcı ikisinin birlikte entegre, iç içe bir arada olmasını çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TOKAT

520 milyon TL'lik projede geri sayım
520 milyon TL'lik projede geri sayım
520 milyon TL'lik projede geri sayım

Tokat Havalimanı, Ticaret, 29 Ekim, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 520 milyon TL'lik projede geri sayım - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi 12:12 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım 11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü 10:32 Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi 10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin
12:11 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi
12:00 Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı
11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde
11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi
11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı
11:16 Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı
11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi
Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi         
12:32
Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin         
12:15
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde         
11:58
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu         
11:44
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin         
09:42
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 12:39:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 520 milyon TL'lik projede geri sayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement