526 yıllık tarihi cami restore edilmeyi bekliyor

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 1493 yılında Esseyyid Şucaeddin Bey'in isteği üzerine yaptırılan 526 yıllık Kurşunlu Cami, restore edilmeyi bekliyor.



Kışın aşırı yağışlar nedeni ile caminin yan çatı kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği kısıma 5-6 ay önce tamirat için iskele yerleştirildi. Fakat tarihi cami ile ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi.



Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin en gözde merkez camii konumunda bulunan Kurşunlu Cami'nin zarar gören kısmı, Cuma namazını kılan vatandaşlar ve Kur-an Kursu öğrencileri için tehlike oluşturuyor. Cami cemaati, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olduğu öğrenilen tarihi caminin zarar gören çatı kısmının bir an önce onarılmasını istiyor.



Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de yer alan tarihi cami adını 1853 yılında gördüğü tamir sırasında kubbesinin kurşunla kaplanmasından alıyor. Kurşunlu Cami aynı zamanda Selçuklu mimarisinin özelliklerini de taşıyor. Cami içinde yer alan kalem işi süslemelerin Rodos'tan getirilen kök boyalarla işlendiği biliniyor. Ayrıca cami içinde bulunan Kabe ve yelkenli gemi resimleri de caminin görülmeye değer özelliklerinden. - MUĞLA