Üye Girişi
527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika

527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı

20.06.2021 16:42
527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in babası Hürmüz Diril (72) ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in babası Hürmüz Diril (72) ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni (65) ile babası Hürmüz Diril çifti, 11 Ocak 2020'de ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara rağmen Diril çiftine ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında Şimuni Diril'in cansız bedeni 20 Mart'ta köyün 1,5 kilometre kuzeybatısında vatandaşlar tarafından bulundu.

Şimuni Diril'in cansız bedeni İstanbul'da toprağa verilirken, kendisiyle birlikte kaybolan eşi Hürmüz Diril'den 527 gündür haber alınamıyor. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Diril çiftinin olayına ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Apro Diril, 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı
527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası 16:36 Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu 16:21 Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık 16:03 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı 15:30 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu 15:11 Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan 14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı 13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı

Son Dakika Haberleri
16:35 Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
16:20 Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu
16:06 Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu
16:02 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık
15:38 Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı
15:29 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı
15:11 Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu
15:06 Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
14:44 Hırvatistan hocası Dalic, Fenerbahçe'ye teknik adam olacağı iddialarını kaçamak cevapladı
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi         
16:38
Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi         
16:28
Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu         
16:06
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin? Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin?         
15:25
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık         
15:07
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı         
13:33
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 16:46:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement