53 ayrı çalışmada 14 tutuklama kararı çıktı - Son Dakika

53 ayrı çalışmada 14 tutuklama kararı çıktı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 14 şüpheli sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.

53 ayrı çalışmada 14 tutuklama kararı çıktı, System.String[]

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 14 şüpheli sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.

Muğla merkez ve ilçelerinde 13 - 20 Eylül tarihleri arasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 53 ayrı çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 1 kilo 802 gram esrar, 45,03 gram metamfetamin, 32,34 gram skunk, 3,86 gram kokain, 47,4 gram eroin, 52 adet sentetik ecza, 11 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 15 bin 720 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

İşlem yapılan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 53 ayrı çalışmada 14 tutuklama kararı çıktı - Son Dakika

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