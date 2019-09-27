Son Dakika Haberleri: 53 günlük bebek yatağında ölü bulundu
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53 günlük bebek yatağında ölü bulundu

56 dakika önce

Denizli'de 53 günlük bebek henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle evinde ölü bulundu.

53 günlük bebek yatağında ölü bulundu, System.String[]

Denizli'de 53 günlük bebek henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. N.U. isimli kadın 53 günlük bebeğini yatağında hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından anne N.U. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Annenin ilk ifadesinde, bebeğin birkaç gün önce beşikten düştüğünü söylediği iddia edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:19 Kaynak: İHA
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