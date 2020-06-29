53 hanede 68 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

53 hanede 68 kişi karantinaya alındı

53 hanede 68 kişi karantinaya alındı Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünün yaptığı Asal tarama sonucu yedek subay olarak askere gitmek üzere olan şahsın testi pozitif çıktı.

53 hanede 68 kişi karantinaya alındı

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GAZİANTEP- Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünün yaptığı Asal tarama sonucu yedek subay olarak askere gitmek üzere olan şahsın testi pozitif çıktı.

Askere gitmek için test yaptıran C.B.C'nin sonucu pozitif çıkınca temas ettiği 68 kişi karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri tarafından 2 kişi Nurdağı ilçesi, 2 kişi de Gaziantep merkezde olmak üzere toplamda 53 hanede ikamet eden 68 kişi temaslı olduğu gerekçesi ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fevzipaşa Mahallesi muhtarı Ömer Yıldız, "Fevzipaşa Mahallesinde ikamet eden bir gencimiz askere gitmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan test sonucu pozitif çıkmıştır. Filyasyon ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapmıştır. Karantina altına alınan vatandaşların ihtiyaçları biz muhtarlık olarak ve kaymakamlığımıza bağlı "Vefa Sosyal Destek Grubu" personelleri tarafından karşılanmaktadır. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın bu konuya büyük bir hassasiyet göstermesi gerekiyor" dedi.

Camii lojmanında ikamet eden B.C.B. çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri, belirlenen adreslere giderek güvenlik önlemi aldı. Evlerin giriş kısmına şeritler çekilerek "Covid-19 salgını sebebiyle bu ev karantina altına alınmıştır" şeklinde not asıldı.

Karantina altına alınan vatandaşların ihtiyaçları ilçe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı bildirildi.

Karantina, Gaziantep, İslahiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 53 hanede 68 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
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