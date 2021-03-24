GAZİANTEP 53 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP 53 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
24.03.2021 12:03
53 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekiplerinin kovalamacıyla durdurduğu otomobilde 53 kilo esrar ile yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
53 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekiplerinin kovalamacıyla durdurduğu otomobilde 53 kilo esrar ile yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamacayla durdurulan otomobilde yapılan aramada 53 kilo esrar ele geçiren ekipler, araçta bulunan Suriye uyruklu M.A. ve M.H.?yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturcu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son Dakika AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi