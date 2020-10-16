53 kilogram eroin ele geçirilmişti, şüpheliler Van'da yakalandı - Son Dakika

53 kilogram eroin ele geçirilmişti, şüpheliler Van'da yakalandı

Tokat'ta 2016 yılında ele geçirilen 53 kilogram eroin olayının şüphelileri Van'da yakalandı.

Tokat'ta 2016 yılında ele geçirilen 53 kilogram eroin olayının şüphelileri Van'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 Ocak.2016 tarihinde Erbaa ilçesi Aşağı Çandır köyü sınırlarında terk edilmiş halde bulunan araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 53 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin kaçakçılarının tespiti amacıyla yapılan sıkı takip ve titiz çalışmalar sonucunda; 4 şüpheli şahıs Van'da yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Adli makamlar sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

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