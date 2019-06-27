Son Dakika Haberleri: 53. Kocaeli Fuarı, Nil Karaibrahimgil konseriyle kapılarını açtı
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53. Kocaeli Fuarı, Nil Karaibrahimgil konseriyle kapılarını açtı

1 saat önce

53. Kocaeli Fuarı, Nil Karaibrahimgil konseriyle kapılarını açtı 30 bin kişinin dinlediği konser alanında adım atacak yer kalmadıKOCAELİ - Büyükşehir Belediyesi tarafından 53'ncüsü düzenlenen Kocaeli Fuarı Yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseriyle başladı.

53. Kocaeli Fuarı, Nil Karaibrahimgil konseriyle kapılarını açtı
30 bin kişinin dinlediği konser alanında adım atacak yer kalmadı
KOCAELİ - Büyükşehir Belediyesi tarafından 53'ncüsü düzenlenen Kocaeli Fuarı Yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseriyle başladı.
Kocaeli Fuarı 53. yıl yaz etkinlikleri, Nil Karaibrahimgil konseri ile kapılarını açtı. Karaibrahimgil'in şarkılarına eşlik eden binlerce Koaelili, coşku dolu bir gece yaşadı. Fuar alanı hınca hınç dolarken konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katıldı. Başkan Büyükakın konseri ayakta halkla iç içe izledi. Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Kocaeli Fuarı'nı dolduran 30 bine yakın hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Karaibrahimgil, en sevilen şarkılarını Kocaeliler için söyledi.
Havadan da görüntülenen alanı tamamen dolduran vatandaşlar için sevilen şarkılarını seslendiren Karaibrahimgil'e alandakiler de eşlik etti. Konser başlamadan önce cep telefonu ışıklarını açan binlerce kişi Kocaeli Fuar Alanı'nı görsel bir şölene dönüştürdü. Konser sonunda Başkan Tahir Büyükakın, çocuklarla birlikte sanatçı Nil Karaibrahimgil'e çiçek takdim etti.
Öte yandan Kocaeli Fuarında 2019 yılının ilk konserini veren Nil Karaibrahimgil, Kocaelili dinleyicilerine hayran kaldı. Konserini tamamladıktan hemen sonra resmi sosyal medya hesaplarından Kocaeli'de düzenlediği konserden fotoğraflar paylaşan Karaibrahimgil, "Koca yürekli bir Kocaeli" ve "Kocaeli'nin ışığında yıkanırken biz şarkılar söyledik bu gece" paylaşımlarını yaptı.
53. Kocaeli Fuarı, Nil Karaibrahimgil konseriyle kapılarını açtı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:30 Kaynak: İHA
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