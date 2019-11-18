Son Dakika Haberleri: 53. Kolordu taraftar grubundan kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel 53. Kolordu taraftar grubundan kan bağışı kampanyası - Son Dakika

53. Kolordu taraftar grubundan kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Çaykur Rizespor'un önemli taraftar gruplarından 53. Kolordu, Memişağa Parkı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu.

53. Kolordu taraftar grubundan kan bağışı kampanyası, System.String[]

Çaykur Rizespor'un önemli taraftar gruplarından 53. Kolordu, Memişağa Parkı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu.


"Kan ver hayat kurtar" sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatan 53. Kolordu Grubu yaptığı sosyal projelerle dikkat çekiyor. Daha önce kalp nakli bekleyen Esile için organ bağışı kampanyası düzenleyen grup kan vermenin önemine dikkat çekmek için Kızılay'a kan bağışında bulundu.


53. Kolordu Tribün Başkanı Sait Ali Yılmaz kan vermemin önemine dikkat çekti. Yılmaz " 53. Kolordu Ailesi olarak bugün sosyal faaliyetlerimizden biri olan kan bağışı için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Grubumuzdan yaklaşık 100-130 kişi kan bağışında bulundu. Bütün Rize halkını da bu tarz faaliyetlere önem göstermesini rica ediyoruz" dedi.


53. Kolordu Dağ Dibi grup başkanı Kadir Topal ise "Kan vermek bir can kurtarmak demek, kan ver can ver sloganı ile bugün buradayız. Sosyal amaçlı projelerimize devam edeceğiz sadece bunla sınırlı değil. Kan sürekli bir ihtiyaç. Buradan herkese seslenmek istiyorum lütfen kan bağışı kampanyalarına destek verelim. 53 kolordu grubu olarak 100 kişinin üzerinde kan bağışında bulunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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