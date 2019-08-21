Son Dakika Haberleri: 53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı
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53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı

25 dakika önce

İzmir'in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangını 53 saatlik mücadele sonrası söndürülürken, yanan ormanlardan geriye yürek yakan görüntüler kaldı.

53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangını 53 saatlik mücadele sonrası söndürülürken, yanan ormanlardan geriye yürek yakan görüntüler kaldı.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 500 hektar alan zarar görürken, alevlerle mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait, Türkiye'nin birçok noktasından İzmir'e gelen yaklaşık 150 arazöz soğutma çalışmaları için görev yapıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın yönetim helikopterinin de zaman zaman havadan denetim yaptığı bölgede, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterleri de hazır bekletiliyor.


Kömürleşmiş ağaçlar ve küller kaldı


Yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili olan yangında onlarca yıllık çam ağaçları tamamen yanarken geriye kömürleşmiş bedenleri ve külleriyle kaplı araziler kaldı. Yanan alandaki bazı üzüm bağları da zarar gördü.


Nöbetçi ekipler görevde


Öte yandan, çeşitli illerden takviye gelen ekiplerin büyük çoğunluğu kendi bölgelerine gönderilirken yangın alanında çok sayıda nöbetçi ekip bırakıldı. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten, alev alan bölgelere anında müdahale edip, yeni bir yangının önüne geçiyor. - İZMİR

Seferihisar, Karabağlar, Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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