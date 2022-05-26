53 suçtan aranıyordu, 'Kaparo' operasyonunda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

53 suçtan aranıyordu, 'Kaparo' operasyonunda yakalandı

26.05.2022 00:58
53 suçtan aranıyordu, 'Kaparo' operasyonunda yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 'Kaparo' dolandırıcılığı şüphelisi üç kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 'Kaparo' dolandırıcılığı şüphelisi üç kişi gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara'dan S.B. ve Adapazarı'dan F.A. isimli vatandaşların konteynır satın almak için ödedikleri kaparo paralarına el konulduğunu belirtmesi üzerine yapılan araştırmada aynı yöntem ile yaklaşık 40 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Marmaris Başsavcılığı koordinesinde projeli dosya çerçevesinde 3 ay teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili 3 şüpheli belirlendi. M.B.,N.Y. ve A.G. isimli şüpheliler, Denizli ve Afyonkarahisar illerinde eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı. 3 adreste yapılan aramada 14 adet telefon, 8 adet banka kartı ve 4 adet sim kart ele geçirildi.

Şüphelilerden Denizli Sarayköy nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki M.B. ikamet aramasına gidildiği esnada balkondan atlayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası M.B. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan M.B.'nin parmak izi tespitinde 53 ayrı dosyadan UYAP aranması ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B. N.Y. ve A.G isimli biri kadın üç şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Kaparo dolandırıcılarının yaklaşım 40 vatandaşı 2 milyon TL dolandırdığı öğrenildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Asayiş, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 53 suçtan aranıyordu, 'Kaparo' operasyonunda yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: 53 suçtan aranıyordu, 'Kaparo' operasyonunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement