53 suçtan aranıyordu, 'Kaparo' operasyonunda yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 'Kaparo' dolandırıcılığı şüphelisi üç kişi gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara'dan S.B. ve Adapazarı'dan F.A. isimli vatandaşların konteynır satın almak için ödedikleri kaparo paralarına el konulduğunu belirtmesi üzerine yapılan araştırmada aynı yöntem ile yaklaşık 40 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Marmaris Başsavcılığı koordinesinde projeli dosya çerçevesinde 3 ay teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili 3 şüpheli belirlendi. M.B.,N.Y. ve A.G. isimli şüpheliler, Denizli ve Afyonkarahisar illerinde eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı. 3 adreste yapılan aramada 14 adet telefon, 8 adet banka kartı ve 4 adet sim kart ele geçirildi.

Şüphelilerden Denizli Sarayköy nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki M.B. ikamet aramasına gidildiği esnada balkondan atlayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası M.B. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan M.B.'nin parmak izi tespitinde 53 ayrı dosyadan UYAP aranması ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B. N.Y. ve A.G isimli biri kadın üç şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Kaparo dolandırıcılarının yaklaşım 40 vatandaşı 2 milyon TL dolandırdığı öğrenildi. - MUĞLA