Son Dakika Haberleri: 53 Türk firması Batimat için gidiyor
Son Dakika Ekonomi 53 Türk firması Batimat için gidiyor

53 Türk firması Batimat için gidiyor

1 saat önce

Dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Paris'teki Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı (Batimat) için geri sayım başladı.

53 Türk firması Batimat için gidiyor, System.String[]

Dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Paris'teki Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı (Batimat) için geri sayım başladı. İki binden fazla firmanın katılacağı ve 350 bin ziyaretçi beklenen fuarda Türkiye de 53 firma ile yer alacak.

Türkiye, Paris, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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