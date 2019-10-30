53 Türk firması Batimat için gidiyor

Dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Paris'teki Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı (Batimat) için geri sayım başladı. İki binden fazla firmanın katılacağı ve 350 bin ziyaretçi beklenen fuarda Türkiye de 53 firma ile yer alacak.