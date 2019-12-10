Son Dakika Haberleri: 53 üniversite personeline ilk yardım sertifikası
Son Dakika Güncel 53 üniversite personeline ilk yardım sertifikası - Son Dakika

53 üniversite personeline ilk yardım sertifikası

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü (İEM) tarafından verilen eğitimde 53 personelin ilk yardım sertifikası aldığı bildirildi.

53 üniversite personeline ilk yardım sertifikası, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü (İEM) tarafından verilen eğitimde 53 personelin ilk yardım sertifikası aldığı bildirildi.

İEM Müdürü Cumhur Babaoğlu, üniversitenin senato odasında gerçekleşen sertifika ve kimlik kartlarının verilmesi töreninde, kurumda çalışan her 19 kişiden 1'inin ilk yardımcı olmasını sağladıklarını ifade ederek, "Bilecik genelinde 274 ilk yardımcı bulunuyor. İlimizdeki ilk yardımcıların yüzde 15'i üniversite çalışanlarından oluşuyor." dedi.


BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da ilk yardımın hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu belirterek, "Üniversite olarak her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Üniversitenin tüm birimlerinde en az 1 ilk yardımcı bulunuyor. İEM tarafından verilen eğitimi tamamlayan ve İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı sınavda yüzde 100 başarı gösteren personeli tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli gencin "Engelleri Aş" adlı rap şarkısına çektiği klip, sosyal medyada beğeni topladı
'Mucize çocuk' Laurent, üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 53 üniversite personeline ilk yardım sertifikası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]