53 yaşında koşarak merdiven çıkmasının sırrı: Sabahın karanlığında spora koştu - Son Dakika

53 yaşında koşarak merdiven çıkmasının sırrı: Sabahın karanlığında spora koştu

30.01.2021 11:22
53 yaşında koşarak merdiven çıkmasının sırrı: Sabahın karanlığında spora koştu, System.String[]

SABAH İLK İŞ SPOR YAPMAKddie Murphy ile yaptığı evliliğin ardından ondan boşanan ancak TV yıldızı ve iş kadını rak kariyerini sürdüren Nicole Murphy, önceki gün Batı Hollywood'da gittiği spor salonundan çıkarken görüntülendi.

SABAH İLK İŞ SPOR YAPMAK

ddie Murphy ile yaptığı evliliğin ardından ondan boşanan ancak TV yıldızı ve iş kadını rak kariyerini sürdüren Nicole Murphy, önceki gün Batı Hollywood'da gittiği spor salonundan çıkarken görüntülendi.LEOPAR DESENİNDEN VAZGEÇMİYOR

Leopar desenli bir tayt giyen Murphy, karnını ve bel kısmını açıkta bırakan bir tişörtle kıyafetini tamamladı. 1980'lerde moda olan kısa süre önce yeniden herkesin kullanmaya başladığı bir bel çantasını da eksik etmeyen Murphy, koronavirüs önlemi olarak da ünlü bir markanın imzasını taşıyan bir maske taktı.FORMDA KALMAK  İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR

Nicole Murphy, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılarla kısa bir süre sohbet edip onlara gülümsedikten sonra yoluna devam etti. Bir süre önce babaanne olan Nicole Murphy, geçip giden yıllara ve beş çocuk dünyaya getirmiş olmasına rağmen, fiziksel görüntüsünü her zaman korumayı başardı.TAKİPÇİLERİNE İLHAM KAYNAĞI

Bunun sırrını da hiçbir zaman gizlemiyor Murphy. Ünlü yıldız, hiç aksatmadan egzersiz yapıyor. Bazen spor salonlarında, bazen sokakta, bazen de evinin bahçesinde spor yaparken çektiği videoları sosyal medya sayfasında paylaşıyor.53 YAŞINDA KOŞARAK MERDİVEN TIRMANIYOR

Murphy, koşarak merdiven çıktığı bir paylaşımında "Sessizce ve sıkı çalışın. Başarı, sesiniz olsun" diyerek takipçilerini motive etmeyi amaçlamıştı.EDDIE MURPHY'NİN ESKİ EŞİ

Nicole Murphy ile Eddie Murphy, 1993 yılında evlendi. Çiftin birlikteliğinden beş çocukları dünyaya geldi. Fakat Murphy çifti, 2006 yılında evliliklerini bitirdi.ERKENDEN BABAANNE OLDU

Çiftin en küçük çocuğu olan 27 yaşındaki Miles kısa bir süre önce sevgilisinden bir kız çocuğu sahibi oldu. Murphy de böylece bir kız torun babaannesi oldu. Nicole Murphy, sosyal medya hesabından zaman zaman torunuyla çektiği fotoğraflarını paylaşıyor.TORUNU İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYOR

Sinema ve TV yıldızı olan Nicole Murphy, aynı zamanda bir iş kadını. Kariyerine gençlik yıllarında model olarak başlayan Murphy, daha sonra birçok TV dizisinde rol aldı. Ünlü oyuncu Eddie Murphy ile evliliği onu daha da tanınır hale getirdi.KOZMETİK MARKASI VAR

Evliliği bittikten sonra da TV yapımlarında kamera karşısına geçen Nicole Murphy, daha sonra iş dünyasına yöneldi. TV programı yapımcılığı üstlendi. Son dönemde de kendine ait bir kozmetik markasının sahibi. Doğum adı Nicole Mitchell olan yıldız, boşandıktan sonra da eski eşi Eddie Murphy'nin soyadını kullanıyor.

53 yaşında koşarak merdiven çıkmasının sırrı: Sabahın karanlığında spora koştu

Eddie Murphy, Hollywood, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 53 yaşında koşarak merdiven çıkmasının sırrı: Sabahın karanlığında spora koştu - Son Dakika Magazin


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