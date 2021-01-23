53 yaşındaki kadın, hibe desteği ile kendi işini kurdu - Son Dakika

53 yaşındaki kadın, hibe desteği ile kendi işini kurdu

53 yaşındaki kadın, hibe desteği ile kendi işini kurdu
Son Güncelleme: 23.01.2021 08:29

SİVAS'ta yaşayan Hatice Yıldız, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle 53 yaşında ev yemekleri lokantası açtı.

SİVAS'ta yaşayan Hatice Yıldız, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle 53 yaşında ev yemekleri lokantası açtı. Yıllardır evinde ailesine yaptığı yemekleri şimdi müşterilerine sunan Yıldız, doğal yöntemlerle hazırladığı birçok çeşitle kısa sürede beğeni kazandı.

Kent merkezindeki Pulur Mahallesi'nde oturan, 5 çocuk annesi Hatice Yıldız, yaklaşık 4 yıl önce KOSGEB'in girişimcilik kursuna kayıt yaptırdı. Başarıyla 2 ay süren eğitimlerini tamamlayan Yıldız, sertifikasını alarak 50 bin lira hibe desteğine hak kazandı. Et ve Süt Kurumu'ndan emekli olan eşi Abdülkerim Yıldız'ın emeklilik ikramiyesi ve aldığı hibe desteği ile yaklaşık 150 bin lira maliyetle lokanta açan Hatice Yıldız, evde yaptığı yemekleri müşterileri için hazırlamaya başladı.

'ÇALIŞMAK DAHA GÜZEL 'Sivas'a farklı lezzetler sunmak istediğini söyleyen Hatice Yıldız, "Kurs bittikten sonra böyle bir yer açmaya karar verdik. 2 aylık kurstan sonra sertifikamı aldım.  Devlet 50 bin TL destek verdi. O zaman eşim de emekli olmuştu birlik olduk 2018 yılında açtık dükkanımızı. Daha önce hiçbir işte çalışmamıştım. Ev hanımıydım ve sadece çocuklarıma yemek yapıyordum. Eşim kurstan sonra 'Böyle bir yer açıp birlikte işletelim, millete hizmet verelim' dedi.  Ben mutfakta çalışıyorum o burada kasa tarafında çalışıyor. Bu şekilde birlikte işletiyoruz. Çalışmak evde durmaktan çok daha güzel. Burada 6 tane elemanımız var, onlar da çalışıp evlerine ekmek götürüyorlar. Her şeyin en doğalı, en tazesi olma isteği ile millete hizmet veriyoruz. Sivas'ta yeni olmamıza rağmen müşterilerimiz bizi seviyor ve tercih ediyor. Kadınlarımızın evde oturmaktansa bir şeyler yapmalarını ve faydalı olmalarını isterim" dedi.'EŞİMİN ÖZGÜVENİ ARTTI'Eşiyle birlikte çalışan Abdülkerim Yıldız ise "Ben 30 yıl Et ve Süt Kurumu'nda çalıştım. Böyle olunca benim et bilgim eşimin de el lezzeti ile burayı açma kararı aldık. Ben 100 bin lira emekli ikramiyemi koydum eşimde KOSGEB'den 50 bin destek aldı. Sivas'ın yemeklerini yapalım istedik. 3 yıl oldu burayı açalı. Çok şükür müşteri potansiyelimiz de iyi, yemeklerimizi çok seviyorlar. Pandemi döneminde yemeklerimiz çok etkili oldu. Açtığımıza pişman değiliz. Bu  işler sıkıntılı olmasına rağmen verdiğimiz bu yemeklerle mutluyuz. Eşimin kendine olan özgüveni arttı. Evdeyken daha masumdu, sosyal çevresi arttı. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları ile özgüvenleri artıyor ve çocuk yetiştirmede de bunun daha faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.MÜŞTERİLER MEMNUN

Lokantanın müşterilerinden Mehmet Özel (38), "Genellikle buradan yemek yiyoruz. Lezzetleri ve de yemek konusunda güzel. Tercih edilecek bir mekan olduğu için işletmecisinin de kadın olması nedeniyle lezzetlerin daha iyi yansıdığına inanıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 53 yaşındaki kadın, hibe desteği ile kendi işini kurdu - Son Dakika


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