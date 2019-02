53 Yıllık Eşini Öldüren 85 Yaşındaki Sanık Gözyaşları İçinde Savunma Yaptı

Sosyal medya hesabı üzerinden başka kişiler ile konuştuğu gerekçesiyle kıskandığı eşini öldüren 85 yaşındaki Bilal Aksakal 'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunmasını ağlayarak yapan Aksakal, "bunun tek sebebi ihanet. Her şey onu çok sevmemden oldu' derken çiftin kızları, katil zanlısı babasından şikayetçi olmadığını kaydetti. Almanya 'dan tatil için geldikleri İstanbul 'da 76 yaşındaki eşi Esma Aksakal'ı, sosyal medya hesabı üzerinden çıkan tartışma üzerine öldürdüğü iddia edilen 85 yaşındaki Bilal Aksakal'ın yargılanmasına devam edildi.İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Aksakal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada ayrıca maktul Esma Aksakal ile sanık Bilal Aksakal'ın kızı Sinem Kumcu ile maktul Esma Aksakal'ın kız kardeşinin avukatı hazır bulundu."Asla babamdan şikayetim yok"Duruşmada müşteki olarak dinlenen maktul ve sanığın kızı Sinem Kumcu babasından herhangi bir şikayeti olmadığını söyledi.Babasından asla şikayetçi olmadığını kaydeden Sinem Kumcu "Benim ve kardeşlerimin herhangi bir şikayeti yoktur. Olay olduğunda ben Almanya'da yaşıyordum. Olay tarihinde onlar Türkiye 'ye gelmişti. Nezahat Hanım 'ın ifadeleri doğru değildir. İddialarına göre babam anneme 'seni orada mı öldüreyim, burada mı' şeklinde sorular sormuş. O bu şekilde değildir. Babam 'kendimi burada mı öldüreyim, orada mı' şeklinde bir soru sormuştur" dedi."Babam herkesten feryat figan yardım dilendi"Annesinin boşanmak istediğini sözlerine ekleyen Sinem Kumcu, "Her ailede sorun olur. Ben de her gün eşimden ayrılıp boşanıyorum. Babam bana dedi ki, başkalarıyla konuşuyormuş annem. Babam bununla ilgili belgeleri göstereceğini söyledi ama ben görmek istemedim. Babam herkesten feryat figan yardım dilendi. Canına kıyacağına dair sözler söyledi" ifadelerini kullandı."Babanızdan miras beklentiniz var mı"?Avukat Feyza Altun söz alarak müştekiye, babasının kendisine şiddet uygulayıp uygulamadığını sordu. Müşteki babasının kendisine bir kez vurduğunu ama şiddet uygulamadığını söyledi. Avukat Feyza Altun bunun üzerine 'babanızdan bir miras beklentiniz var mı' diye sorduğunda ise müşteki 'asla, babam yaşıyor böyle bir şey düşünmedim' dedi."Bunun tek sebebi ihanet"Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine savunmasını yapan sanık ağlayarak konuşmaya başladı ve bu olayın çok sevdiği için yaşandığını söyledi. Sanık Bilal Aksakal "Böyle bir olaya bulaştığımdan dolayı utanç duyuyorum. Ben eşimi çok sevdiğimden ayrıca bana söylediği sözlerden çok etkilendim. 53 sene birbirimizi sevdik. Bunun tek sebebi ihanet, aldığı ilaçlardan mıdır nedir. Bana 'ben seninle 50 sene aynı yatağı paylaştım ama hiçbir şey anlamadım, maymun gözünü şimdi açtı' dedi. Bu sözü beni çok incitti. Bu işlerden anlayan bir doktora götürün. Ben bir kadını memnun edemeyecek biri miyim baksın" dedi.Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın diğer çocuklarının da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL