Son Dakika Haberleri: 534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tamamlandı
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534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tamamlandı

49 dakika önce

Karaisalı Belediyesi tarafından Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 534'üncüsü düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi.

534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tamamlandı, System.String[]

Karaisalı Belediyesi tarafından Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 534'üncüsü düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi.


Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 800 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı. Başpehlivanlık finalinde rakibini yenen İbrahim Bölükbaşı başpehlivanlığı kazandı.


AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de etkinliğin düzenlenmesini önemine değindi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İbrahim Bölükbaşı'na altın kemeri takıldı.

Karaisalı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:52 Kaynak: AA
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