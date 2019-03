54. Avrupa Karate Şampiyonası Yarın Başlıyor

54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası, yarın İspanya 'nın Guadalajara kentinde başlayacak. Sezonun en ciddi müsabakalarından biri olan organizasyonda Büyükler Karate Milli Takımı, 7 kadın, 11 erkek sporcuyla mücadele edecek.Karatede Avrupa kıtasının en büyük organizasyonu olan 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası, 28-31 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Guadalajara kentinde yapılacak. Sezonun en ciddi müsabakalarından biri olan organizasyonda Büyükler Karate Milli Takımı, 7 kadın, 11 erkek sporcuyla mücadele edecek. Her yıl düzenlenen ve Avrupa Karate Federasyonu'na (EKF) üye 53 ülkeden 51'inin katılım göstereceği şampiyonaya 508 sporcu kayıt yaptırdı. Milli takımımız, en kalabalık ikinci kafile konumunda. Guadalajara Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalarda dördü takım, 12'si ferdi dalda madalya dağıtılacak.Ferdi müsabakalar yarın başlıyorYarın başlayacak şampiyonanın açılış gününde ferdi kata ve kumite dallarında finalistler belli olacak. Ferdi kata dalında erkekler ve kadınlar elemeleri ile başlayacak şampiyonada, akşam seansında kumite mücadeleleri yapılacak. Erkeklerde 60, 67, 75, 84 ve +84 kilo; kadınlar da ise 50, 55, 61, 68 ve +68 kiloda tatamiye çıkacak. Esat Delihasan : "Genel klasmandaki yerimizi korumak istiyoruz" Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, son iki yıldır genel klasmanı ilk iki sıra içerisinde bitirdikleri şampiyonada, başarı grafiklerini korumak istediklerini söyledi. Dünya sıralamasında dördüncü, Avrupa'da ilk sırada yer aldıklarını hatırlatan Başkan Delihasan, "Tüm dünyanın olduğu gibi biz de hedefimizi 2020 yılında Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da yapılacak Olimpiyat Oyunları olarak belirledik. Yaklaşık iki yıl önce başlattığımız olimpik program çerçevesinde de her organizasyonda sporcularımızın kazanacağı puanlar büyük önem arz ediyor. Tabii bu süreçte katıldığımız Dünya ve Avrupa şampiyonaları da istikrarlı başarı grafiğimizi korumak adına önemli. Geçtiğimiz yıl Sırbistan 'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya ile ikinci olmuştuk. 2017'de ise Kocaeli 'de takım halinde genel klasmanın ilk sırasındaydık. Guadalajara kentindeki şampiyonada da hedefimiz kazanabildiğimiz kadar madalya kazanmak ve genel klasmanda ilk beş içerisindeki yerimizi korumak olacaktır" dedi. Uğur Aktaş : "Üst üste beşinci madalyamı kazanmak istiyorum"Sırtlarındaki yükün farkında olduklarını söyleyen milli sporcu Uğur Aktaş, "Bir şeyler başardığınız zaman insanların sizden beklentisi sürekli değişiyor. Avrupa üçüncüsü olduğunuzda Avrupa şampiyonluğu bekleniyor. Şampiyon olduktan sonra da sizden bu başarıyı tekrarlamanız ve dünya şampiyonalarına taşıyarak daha büyük başarılar elde etmeniz isteniyor. Tabii ki bu psikolojik açıdan kolay olmuyor. Sırtımızdaki yük çok büyük ama bunun farkındayız. Bu zaman kadar çalıştık, elimizden geleni yaptık. Kazandığımız başarılar da daha çok cesaret verdi. Son dört yıldır Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer alıyorum. Bu yıl da bu başarımı tekrarlayarak üst üste beşinci madalyamı kazanmak istiyorum" dedi. 2018 yılında Dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonluklarına uzanan Serap Özçelik Arapoğlu ise, "Fiziksel açıdan kendimi güçlü ve kuvvetli hissediyorum. Kendime her zaman bir hedef belirliyorum. Şampiyonluk her zaman önceliğim ama asıl hedefim antrenmanda yapabildiğimi müsabakalarda yapabilmek. Bunu yaptığım zaman sonuç otomatikman geliyor" şeklinde konuştu.Sofuoğlu: "Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz"İspanya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren milli karatecilerden Ali Sofuğlu, "Avrupa Şampiyonası en önemli müsabakalardan olduğundan dolayı bizim için çok kıymetli. Kıtanın en büyüğü olma yarışı. Biz de bu organizasyona iyi hazırlandık, takım halinde motivasyonumuz en üst seviyede. Çok da iyi antrenmanlar yaptık. Bu antrenmanların karşılığını sahaya yansıtıp, elimizden geleni en iyi şekilde yaparak ülkemizi temsil edip genel klasmanda da Avrupa Şampiyonu olarak turnuvayı noktalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL