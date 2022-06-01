54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı

01.06.2022 11:02
54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 vatandaşa ait piyasa değeri 54 bin lira olan otomobil lastiğini çalan hırsızlık şüphelileri Çerkezköy ilçesinde yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 vatandaşa ait piyasa değeri 54 bin lira olan otomobil lastiğini çalan hırsızlık şüphelileri Çerkezköy ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa'da 6 vatandaşa ait otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler yapılan titiz çalışma sonucunda tespit edildi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.Z.(29), S.K.(25) ve M.K.(19) isimli şüpheli şahıslar, Çerkezköy'de emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Sonrasında, çalınan 14 adet otomobil lastiği ele geçirilerek, çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen M.A.D. (26) isimli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.

Hırsızlık şüphelisi şahısların ise Çerkezköy'de 3 farklı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Hırsızlık, Tekirdağ, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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