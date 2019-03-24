54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'na Doğru

İspanya
'nın Guadalajara kentinde 28-31 Mart tarihlerinde yapılacak 54. Büyükler Avrupa
Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı
'nın kadrosu belli oldu. Türkiye
Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve Avrupa Karate Federasyonuna (EKF) üye 53 ülkeden 51'inin katılım göstereceği şampiyonaya 508 sporcu kayıt yaptırdı. En kalabalık ikinci kafile konumunda olan milli takım, 7 kadın, 11 erkek sporcuyla mücadele edecek.
Guadalajara Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalarda dördü takım, 12'si ferdi dalda madalya dağıtılacak.
Ay-yıldızlı ekipte Serap Özçelik
Arapoğlu ile Burak Uygur
son şampiyon unvanı ile İspanya'da mücadele verecek. 2016 ve 2017'de şampiyon olan Uğur Aktaş
ile Tuba Yakan
geçtiğimiz yıl bronz madalya kazanırken, Alparslan Yamanoğlu
ile Eray Şamdan
da dünya üçüncüsü unvanıyla tatamiye çıkacak.
Dünya sıralamasında dördüncü, Avrupa'da da birinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandığı 2018'deki 53. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda en fazla podyum gören ülke olmuştu.
Türk Milli Takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Kadınlar
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu
Kadın Takım Kumite: Yıldız Aras
, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Merve Çoban
Erkekler
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
, Kutluhan Duran
Erkek Takım Kumite: Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, Enes Bulut
, Muratcan Deniz