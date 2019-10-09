54 çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çayır, mera yem bitkileri geliştirme projesi kapsamında Çemişgezek ilçesindeki 54 üreticiye yem bitkisi tohumu verildi.İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdülkadir Akkan, İlçe Müdürü İlhan özen, İl Şube Müdürü Selman Toprakçı ve üreticiler katıldı.



Hayvancılıkta gelişmişliğin ölçüsünün yem bitkisi ekiliş oranlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna değinen Müdür Vekili Abdülkadir Akkandir," Avrupa da ekilen arazilerin yüzde 35'ini yem bitkisi ekilişleri oluştururken ülkemizde bu oran yüzde 10 altında kalmaktadır. Çiftçilerimizin, hayvancılıkta başarılı olabilmeleri ve ülkemizin ekonomisine üreterek katkı sağlamak için mevcut arazilerimizde yem bitkisi ekiliş alanlarımızı Avrupa ekiliş oranlarına çıkartmak için 54 çiftçimize 650 dekar alanda ekmeleri için yüzde 50 hibeli sertifikalı 7 bin 600 kilogram Yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapılmıştır"dedi. - TUNCELİ