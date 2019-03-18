54 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında Yunanistan
'a geçmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri bu kişileri durdurdu.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35'i Irak
, 14'ü Filistin
ve 5'i Suriye
uyruklu 54 kişi daha sonra kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20 Kaynak: AA
İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti
Seren Serengil, Eski Menajeri Hakkında Dolandırıldığı Gerekçesiyle Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın
Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı