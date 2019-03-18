Son Dakika Haberleri: 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

54 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bu kişileri durdurdu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35'i Irak, 14'ü Filistin ve 5'i Suriye uyruklu 54 kişi daha sonra kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Yunanistan, Çeşme, Güncel
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