54 ecza deposu ile 261 eczanenin stoklarında uyumsuzluk - Son Dakika

54 ecza deposu ile 261 eczanenin stoklarında uyumsuzluk

SAĞLIK Bakanlığı'nca, ilaç denetimlerinde stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısının 17'den 54'e, eczane sayısının ise 144'ten 261'e yükseldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ürün denetmenleri, müfettişleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen denetimler, kasım ayında daha da sıkılaştırıldı. Denetimler Türkiye genelinde 200 kişilik ekiple sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen eczane denetimlerinde, İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları ve fiili stok durumları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilen eczane sayısı 144'ten 261'e yükseldi. Söz konusu eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.

ECZA DEPOLARI İÇİN DE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDITİTCK ürün denetmenleri de ecza depolarındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü. Kasım ayında yürütülen denetimler sonucunda, ilaçların fiziki stok durumu ile İTS kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu belirlenen ecza deposu sayısı da 17'den 54'e çıktı. TİTCK, stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza depoları ile ilgili olarak da idari işlem başlattı.

TİTCK müfettişleri, ilaç üretim tesislerindeki denetimlerine de devam ediyor. Dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip İTS sayesinde; Türkiye sınırları içerisindeki her ilaç, üretim/ithalat işleminden hastaya ulaşımına kadar her aşamada takip edilebiliyor. Sistem sayesinde Türkiye'de ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrolleri düzenli olarak yapılıyor, kritik stok seviyelerinde müdahale edilebiliyor. Önlemler zamanında alınarak hastaların ilaca erişiminin kesintisiz sağlanması hedefleniyor. İlaç üretim tesislerinin, eczanelerin ve ecza depolarının fiili stoklarıyla, İTS kayıtlarının uyuşması, ilaç tedarik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

ANKARA, -