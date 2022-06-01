54 Megapiksel telefonlar yolda: Sony IMX800 - Son Dakika
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54 Megapiksel telefonlar yolda: Sony IMX800

01.06.2022 00:38
54 Megapiksel telefonlar yolda: Sony IMX800

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor 70 serisi telefonlardaki 54 Megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX800 sensörün detayları ortaya çıktı.

Telefon dünyasında Apple başta olmak üzere bazı üreticiler megapiksel seviyesini sabit tutarak görüntü kalitesine odaklanırken, bazıları ciddi rekabet içerisinde. 108 Megapiksel seviyesinin oldukça yaygınlaştığı günümüzde 200 Megapiksel kameralı ilk telefonu da yakında göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor 70 serisi telefonlarda yer alan Sony IMX800 sensörün detayları ortaya çıktı.

Sony IMX800 özellikleri ile neler sunuyor?

54 Megapiksel yani 8768 x 6144 piksel ile pek alışık olmadığımız bir çözünürlük sunan sensör, 4'e 1 piksel gruplama desteğine sahip. Bu sayede bu sensörün kullanıldığı telefonların büyük bölümü, varsayılan olarak 13,5 Megapiksel veya 12 Megapiksel fotoğraflar çekecek.

54 Megapiksel telefonlar yolda: Sony IMX800

Boyut olarak, sensör 1/1.49" optik formata sahip. Sanıldığı kadar büyük değil ama yine de amiral gemileri arasında önemli bir konumda. Örneğin: Honor Magic 4 Pro, Galaxy S22 ve S22+, Oppo Find X5 Pro ve daha birçok model 1/1.56" sensöre sahip.

Honor 70 özellikleri

Piksel birleştirme veya diğer adıyla binning aktif haldeyken, piksel büyüklüğü 2.0µm seviyesine çıkıyor. Honor 70 serisi elimize ulaştığında bu kameranın performansını detaylı bir şekilde ölçümleyerek, elde ettiğimiz deneyimleri sizlere aktaracağız.

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Kaynak: Shiftdelete

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