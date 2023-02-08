54 saat sonra bulundu! Enkazdan çıkarılan engelli kızın ilk sözleri: Gelmiyorum, uyuyacağım - Son Dakika
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54 saat sonra bulundu! Enkazdan çıkarılan engelli kızın ilk sözleri: Gelmiyorum, uyuyacağım

08.02.2023 15:56

Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 16 yaşında engelli kız, 54'üncü saatte yapılan çalışmaların sonucunda bulundu. Kendisine ulaşan ekiplere "Gelmeyeceğim, uyuyacağım" diyen genç kız, yapılan çalışmaların ardından enkazdan kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da birçok bina yerle bir olurken bölgeye arama kurtarma ve yardım ekipleri ulaşmaya devam ediyor.

"UYUYACAĞIM"

Kentte yıkılan binaların birinin enkazı altında bir genç kızın söyledikleri ise şaşırttı. 5 kişilik Suriyeli ailenin 16 yaşındaki engelli kızı Fatma, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere, "Gelmeyeceğim, uyuyacağım" dedi.

Enkaz altından 54 saat sonra kurtarılan engelli kız: Gelmiyorum, uyuyacağım

AİLESİ HAYATINI KAYBETMİŞ

Sağlıklı şekilde enkazdan çıkarılan kız ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kızın babası annesi ve bir kardeşinin depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt Belediyesi, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 54 saat sonra bulundu! Enkazdan çıkarılan engelli kızın ilk sözleri: Gelmiyorum, uyuyacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: 54 saat sonra bulundu! Enkazdan çıkarılan engelli kızın ilk sözleri: Gelmiyorum, uyuyacağım - Son Dakika
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