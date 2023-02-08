54 saat sonra bulundu! Enkazdan çıkarılan engelli kızın ilk sözleri: Gelmiyorum, uyuyacağım

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da birçok bina yerle bir olurken bölgeye arama kurtarma ve yardım ekipleri ulaşmaya devam ediyor.

"UYUYACAĞIM"

Kentte yıkılan binaların birinin enkazı altında bir genç kızın söyledikleri ise şaşırttı. 5 kişilik Suriyeli ailenin 16 yaşındaki engelli kızı Fatma, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere, "Gelmeyeceğim, uyuyacağım" dedi.

AİLESİ HAYATINI KAYBETMİŞ

Sağlıklı şekilde enkazdan çıkarılan kız ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kızın babası annesi ve bir kardeşinin depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.