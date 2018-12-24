54 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
35 dakika önce İlandır
ANKARA'nın Beypazarı ilçesine bağlı Duday köyünde Hüseyin Kaya (75), 54 yıllık eşi Feride Kaya'yı (73) bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
ANKARA'nın Beypazarı
ilçesine bağlı Duday köyünde Hüseyin Kaya (75), 54 yıllık eşi Feride Kaya'yı (73) bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde 3 çocuk sahibi Kaya çiftinin evinde meydana geldi. Çiftçi emeklisi Hüseyin Kaya ile eşi Feride Kaya arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Kaya, tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldürdü. Hüseyin Kaya daha sonra kendini samanlıkta iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaya çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderileceği öğrenildi. - Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:54 Kaynak: DHA
Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Organ Mafyası Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı