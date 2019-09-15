54 yıllık kına gecesi hayali gerçek oldu

ÇANAKKALE'de, 54 yıl önce evlenirken kına gecesi yapamayan Mürüvvet Türkkolu'nun (72) hayali, Halk Eğitim Merkezi eğitmen ve kursiyerleri tarafından gerçekleştirildi. Türkkolu'nun bindallı giydiği kına gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

? Ankara'da yaşarken 18 yaşında evlendiği Ali Seyfeli'yi 2004 yılında kaybeden, 5 yıl önce de Çanakkale'ye yerleşen Mürüvvet Türkkolu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan halk oyunları kursuna kayıt oldu. Kurs eğitmenleri ve öğrencileri, Mayıs ayındaki yıl sonu etkinliği kapsamında Mürüvvet Türkkolu'nun 54 yıl önce evlenirken imkansızlar nedeniyle yapamadığı kına gecesi hayalini gerçekleştirdi.

Evlenirken kına gecesi yapamadığını ifade eden Mürüvvet Türkkolu, "Halk Eğitim Merkezi'ndeki hocamız, halk oyunu oynamamız için bizleri topladı. Yıl sonu programı olarak ne yapalım diye düşünürken, düğünümde kına gecemin yapılmadığını anlattım. Hocam da kına gece yapılmasını kabul etti. Kına gecesini yaptık ve çok da güzel oldu. Evlenmeden önce annem vefat ettiği için kimseye bir şey söyleyemedim. Kına gecesi de olmadı. Hayalimdeki kına gecesinden daha güzel oldu" dedi.

Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kına gecesinde, bindallı giyen Mürüvvet Türkkolu'nun mutluluğu gözlerinden okundu. Türkkolu'nun bu mutluluğuna eğitmenler ve kursiyerler de ortak oldu.