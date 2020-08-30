540 metre yükseklikten "Zafer Bayramı" kutlaması - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir atlayış gerçekleştirdi.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da gerçekleştirilen atlayışta Koçak, 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan "Wingsuit Base Jump" atlayışı yaparak 20 saniye boyunca havada bir kuş gibi süzüldü.

Atlayışı boyunca 205 kilometre hıza ulaşan Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü "Doğudan batıya, kuzeyden güneye, emanetin yetiştirdiğin cesur yüreklerde" ifadeleriyle kutladı.

Koçak, atlayışı öncesinde ise 30 Ağustos'u şu ifadelerle selamladı:

"Benim adım Cengiz Koçak. Hani bir söz vardı; ormanda iki yol görürsen orada kimsenin bilmediği, senin de görmediğin ama ancak senin bileceğin bir yol daha var; 3'üncü yol... Bizi kendimiz yapan 3'üncü yollara... Bize o yolu gösteren Mustafa Kemal Atatürk'e ve 30 Ağustos'a…"