545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel 545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor - Son Dakika

545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor

6 saat önce

545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor Herkes izin yaparken, bu öğrenciler korona virüsle başa çıkmak için mesaide Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 7 ilden aldıkları 545 ton el ve ortam...

545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor

Herkes izin yaparken, bu öğrenciler korona virüsle başa çıkmak için mesaide

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 7 ilden aldıkları 545 ton el ve ortam dezenfektesini yetiştirmek için var güçleri ile çalışıyor.

Kayseri'de, 3 bölümün bulunduğu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Bölümü öğrencileri korona virüs mesaisinde. 15 öğrenci ve 4 öğretmen, korona virüsle mücadele kapsamında en çok ihtiyaç olan el ve ortam dezenfektelerini üretmek için yoğun mesai yapıyor. 7 ilden gelen 545 ton dezenfektanı üretmek için çalışan öğrenci ve öğretmenler, vatandaşlardan gelen talebi de geri çevirmiyor.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halis Karabulut, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Korona virüsle ilgili olarak el dezenfektanı ve ortam dezenfektanı üretiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın emriyle okullarımızın ihtiyacını karşılamak üzere üretiliyor. Kayseri'de dahil olmak üzere 7 ile 545 ton siparişimiz var. Bu tatil sürecinde 2 hafta boyunca bu siparişleri üretip ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. 15 öğrenci 4 öğretmen ve 2 tane hizmetlimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz memleketimizi kurtarmak için velilerimizin izni ile üretime devam ediyorlar. Okulumuzda 2 çeşit ürün üretiyoruz. Yüzde 4 klorür içeren ortam dezenfektanı ve el dezenfektanı üretimi var" ifadelerini kullandı.

545 ton dezenfektanı yetiştirmek için fabrika gibi çalışıyor

Anadolu Lisesi, Kocasinan, Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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