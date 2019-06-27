Son Dakika Haberleri: 546. Sokak'ta ki imar yolu ulaşıma açıldı
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546. Sokak'ta ki imar yolu ulaşıma açıldı

1 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşlerine Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Gölbucağı Mahallesi Gazhane Caddesi 546. Sokak'ta ki imar yolu ulaşıma açıldı.

546. Sokak'ta ki imar yolu ulaşıma açıldı, System.String[]
Bartın Belediyesi Fen İşlerine Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Gölbucağı Mahallesi Gazhane Caddesi 546. Sokak'ta ki imar yolu ulaşıma açıldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın" Göreve başladığımız günden beri vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak için mahallerimizde imar planında bulunan fakat ulaşıma kapalı olan çok sayıda yolu iş makinelerimiz yardımıyla ulaşıma açarak düzenledik. Ekiplerimiz son olarak yeni yerleşim alanlarının olduğu Gölbucağı Mahallesi Gazhane Caddesi 546. Sokak'ta ki imar yolunda düzenleme çalışması gerçekleştirdiler. Tesviye çalışmalarının tamamlanması ile bölgede yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
Cemal Akın, Bartın, Güncel
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