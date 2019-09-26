548 gündür firari sanığa yurt dışı yakalama kararı çıkarıldı

Kayseri'de bir trafik kazası sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen, 548 gündür firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığa yurt dışı yaklama kararı çıkardı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki firari sanık Adnan Özdemir'in yanı sıra mağdur ve müştekiler Atilla H., Ertan D., Ahmet Ü., Ayşe K., Çilem Y., Derya Ü., Döndü K., Fatma K., İlhami K., Rabiya K., Safiye Ü. ve Seher Ç.'nin olduğu 12 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.



İddianamede ayrıca olay şöyle anlatıldı: "25 Mart 2018 saat: 23.00 sıralarında kazada ölen sürücü Mehmet Üzüm'ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir'e ait otomobilin, aniden Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm'ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir'in 27 Mart'ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan'a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi."



Trafik bilirkişi tarafından düzenlenen raporda aracı Adnan Özdemir'in kullandığının kesin olduğu, aracı çok hızlı, kontrolsüz ve ani kullandığı, kazada asli kusurlu olduğu, "bilinçli taksirli" davrandığı kanaatine varıldığı belirtildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesinde şikayetçilerden Ahmet Üzüm ve avukatı Seyit Halil Yüzgeç hazır bulundu.



Şikayetçi Ahmet Üzüm, "1.5 yıl oldu, herhangi bir gelişme olmadı, suçlunun nerede olduğu da belli, sağlıklı bir şekilde dönüş bekliyoruz" dedi.



Şikayetçi ailenin avukatı Seyit Halil Yüzgeç ise " Türkiye'deki yakalama emri yeterli değil, Adalet Bakanlığı'na başvurduk, konu Meclis gündemine taşındı. Mağduru daha çok mağdur etmemek gerekir, Türkiye'de yakalama emri ile yetiniyoruz, yurt dışı yakalama kararı çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda '7 kişinin taksirle ölümüne ve 2 kişinin yaralamasına neden olma' suçundan yurt içi yakalama kararı bulunan firari sanık Adnan Özdemir hakkında ayrıca yurt dışı yakalama kararı da çıkarılmasına karar vererek duruşmayı Ocak 2020'ye erteledi. - KAYSERİ