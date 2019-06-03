55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı
1 saat önce
Eskişehir'de yabancı uyruklu bir genç, ağabeyine ait yüklü miktarda dövizi yanlışlıkla çöpe attı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
'de yabancı uyruklu bir genç, ağabeyine ait yüklü miktarda dövizi yanlışlıkla çöpe attı.
Alınan bilgiye göre olay merkez Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Azerbaycan
uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 Euro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı. Durumu fark eden İbrahimov, Seyitgazi
karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisine giderek durumu yetkililere bildirdi. Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira tutan kayıp paranın tamamı bulunarak sahibi Vugar İbrahimov'a teslim edildi.
Kardeşler, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür ederek büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Visca için Beşiktaş'tan çılgın teklif!
Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu
Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!
Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı