55 BİSİKLETLİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ GEÇEREK ŞEHİTLER MAKAMINA GELDİ - Son Dakika

55 BİSİKLETLİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ GEÇEREK ŞEHİTLER MAKAMINA GELDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Dayanışma Günü kapsamında Şehzadebaşı'ndan yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı üyesi 55 bisikletli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Beylerbeyi'ndeki şehitler makamına geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Dayanışma Günü kapsamında Şehzadebaşı'ndan yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı üyesi 55 bisikletli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Beylerbeyi'ndeki şehitler makamına geldi.

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15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Dayanışma Günü kapsamında öğleden sonra Türkiye Diyanet Vakfı'na üye 55 bisikletli, Şehzadebaşı'ndan yola çıktı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne uğrayan bisikletliler, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi. 15 kilometre boyunca pedal çeviren 55 bisikletlinin şehitler makamına ulaşmasının ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlar için dua etti.

251 ŞEHİDİMİZE İTHAFEN 251 HATM-İ ŞERİF OKUDUK

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünü idrak ediyoruz. Hainlerin yaptığı saldırılara göğüs geren, birliğimiz ve beraberliğimiz uğruna şehit düşen 251 şehidimiz var. Şehitlerimize karşı görevlerimizi yapmak adına hatimler okuduk. Hatimlerin duasını burada yapacağız. Türkiye Diyanet Vakfı bisiklet kulübümüz üyeleri 55 kardeşimiz Şehzadebaşı'ndan hareket ettiler. Oradan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne uğradılar. Polislerimize bayrak takdiminde bulundular. Oradan hareket ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek şehitlerimizin makamına ulaştılar. Kardeşlerimizle beraber 251 şehidimize ithafen 251 hatm-i şerif okuduk. Bu yüce mekanda dua edeceğiz diye konuştu.

Mehmet Emin Maşalı, Bu tarz kalkışmalara bir daha bu ülkenin muhatap olmaması için gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip, vatanına, milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Biz hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de Türkiye Diyanet Vakfı olarak çalışmalar yapıyoruz ifadelerini kullandı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 55 BİSİKLETLİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ GEÇEREK ŞEHİTLER MAKAMINA GELDİ - Son Dakika
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