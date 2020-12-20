55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor - Son Dakika

55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor

20.12.2020 13:15
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor, System.String[]

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, site yönetimi ile apartman yöneticisi arasında doğal gaz konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 55 dairelik binada oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, site yönetimi ile apartman yöneticisi arasında doğal gaz konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 55 dairelik binada oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor. Daha çok engelli ve yaşlı kişilerin dairelerinin olduğu binadakiler, elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışırken, sorunun çözülmesini istedi.

Sincan'a bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın yöneticisi Murat Kılıçer, site yönetiminin aidat toplayıp, binaya hizmet vermediğini öne sürerek, apartmanı kendisini yönetmek istedi. Apartman sakinleriyle 2 yıl önce görüşerek, çürüyen doğal gaz kazanını söktüren Kılıçer, her daireye kombi taktırmak için başvuruda bulundu. İddiaya göre, site yönetimi, Kılıçer'in bina sakinlerinden bu gerekçeyle para toplama yetkisinin bulunmadığını belirtip, dairelere kombi takılmasına engel oldu. Apartman yöneticisi ve site yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 55 dairelik binada oturan ve çoğunluğu engelli ile yaşlılardan oluşan onlarca kişi, ısınamadığı için mağdur oldu. Evlerinde battaniyeler ile oturan ve elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışan kişiler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

'BİNA VE SİTE YÖNETİMİ ANLAŞAMIYOR, ARADA BİZ KALIYORUZ'Bina sakinlerinden Behiye Avak (65), iki yönetimin anlaşamaması nedeniyle arada kaldıklarını belirterek, "Burası merkezi sistemle ısınıyordu. Güzel bir şekilde yanıyordu, her taraf ısınıyordu. Sonra bir saat taktılar. Kimi yatırdı kimi yatırmadı. Sonra 'Kombi taktıralım' dediler. Murat geldi, 'Ben taktıracağım' diyor, yönetim gelip 'Biz taktıracağız' diyor. İkisi de anlaşamıyor. Arada biz kalıyoruz. Murat taktırmaya çalışmış, yönetim şikayet edince yarım bir şekilde kalmış" dedi.'MAHKEME YETKİYİ BANA VERDİ'Apartman yöneticisi Murat Kılıçer ise mahkemeye başvurduğunu ve bina yönetiminin sadece kendisine ait olduğunu belirterek,"2 yıl önce doğal gaz kazanımız arızalıydı. Masrafı 80 bin lira tutuyordu. 'Bu kadar masraf etmektense söküp kombi taktıralım' dedik. Binamızda kombi için karar verdik. Merkezi kazanı söktürdüm. Kısmen birkaç daireye boru döşendi. Fakat site yönetimi mahkeme kararı olmasına rağmen 'Kombi taktıramazsınız yetki bizde' diyerek engel oldular. Kombicilerle sözleşme yaptık ama mahkeme yetki vermesine rağmen site yönetimi binadakilere toplu mesajlar atıyor. 'Murat zorla para topluyor', 'Elindeki defter sahte' gibi cümlelerle insanları aldatıyorlar" diye konuştu.'KAZANI PARÇALAYIP HURDACIYA SATTI'Site yöneticisi Senem Arslan ise apartman yöneticisi Murat Kılıçer'i suçlayarak, "Biz defalarca hizmet vermeye çalıştık. Temizlik hizmetini kesti, kapıcılarımızı darbetti. Bütün bu olanların sebebi kendisi. Doğal gaz kazanına kendisi zarar verdi. Sonra da kazanı parçalayıp hurdacıya sattı. Onun hakkında da şikayetimiz oldu. Kazanların yanmamasının sebebi bu. Orada kat malikleri kendi haklarını kendileri koruyacaklar. Murat Kılıçer'in oradan tahliyesi için dava açtım" dedi.

55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor
55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor

Mahkeme, Engelli, Sincan, Kombi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Rus Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı yastıkla boğdu Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti
Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak         
12:54
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor         
11:28
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı         
10:10
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 13:24:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 55 dairelik apartmanda oturanlar, 2 yıldır ısınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei