Son Dakika Haberleri: 55 derecede sıcaklıkta ekmeklerini taştan çıkartıyorlar
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55 derecede sıcaklıkta ekmeklerini taştan çıkartıyorlar

44 dakika önce

55 derecede sıcaklıkta ekmeklerini taştan çıkartıyorlarGAZİANTEP - Gaziantep'te işçiler 55 derece sıcaklıkta taş taşıyarak ekmeklerini taştan çıkartıyor.

55 derecede sıcaklıkta ekmeklerini taştan çıkartıyorlar
GAZİANTEP - Gaziantep'te işçiler 55 derece sıcaklıkta taş taşıyarak ekmeklerini taştan çıkartıyor.
Tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarında kullanılan doğal beyaz taşlara şekil verilmesinde büyük emek harcayan taş işçileri, 55 dereceyi bulan sıcak havanın da etkisiyle ağır koşullarda çalışıyor. Gaziantep'te sıcaklığın 55 dereceyi bulduğu bugünlerde taş işçileri binaların restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Ellerindeki 5'er kiloluk çekiçlerle taşlara şekil veren taş işçileri sıcak havaya rağmen taş taşıyarak ekmeklerini taştan çıkarıyor.
Taş ustası Mehmet Balta hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğunu ancak 70 derecede olsa çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
55 derecede sıcaklıkta ekmeklerini taştan çıkartıyorlar
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
Gaziantep, İşçi, Genel
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