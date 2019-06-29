55 derecede sıcaklıkta ekmeklerini taştan çıkartıyorlar

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Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!

Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş