55 düzensiz göçmen yakalandı
5 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:28 Kaynak: AA
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü Göztepe mevkisi sahilinde Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişilerin yanlarında çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor Kirazlı köylüleri isyan etti: "Maden sahası geçim kaynağı, dokunmayın" Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum