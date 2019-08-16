Son Dakika Haberleri: 55 düzensiz göçmen yakalandı
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55 düzensiz göçmen yakalandı

5 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü Göztepe mevkisi sahilinde Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişilerin yanlarında çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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