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55 Farklı Branştaki 248 Kurstan 5.297 Vatandaş Faydalandı - Son Dakika

55 Farklı Branştaki 248 Kurstan 5.297 Vatandaş Faydalandı

09.09.2021 15:30
55 Farklı Branştaki 248 Kurstan 5.297 Vatandaş Faydalandı, System.String[]

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel hizmetler kapsamında Yeşilkonak, Kültür ve Sanat Merkezlerinde açtığı 55 farklı branştaki 248 meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslardan 5.297 vatandaş yararlandı.

Vatandaşların kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen meslek edindirme kursları başta olmak üzere diğer hobi amaçlı kurslara Yeşilyurt'lular yoğun ilgi gösteriyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılıp, İŞ-KUR ve Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla Yeşilkonak, Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan 55 farklı branştaki 248 meslek edindirme kursundan bugüne kadar 5.297 vatandaş yararlanırken, alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar takdim ediliyor.

Malatya'da istihdama katkı sağlamak ve çeşitli iş kollarına kalifiye eleman yetiştirmek için açılanmeslek edindirme kursları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşirken, ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra yeni bilgiler öğrenmek, faydalı ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, planlı bir eğitim sürecinden geçip, yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerinin önünü açmak adına Yeşilyurt Belediyesi, İŞ-KUR ve Malatya Aile Eğitim Derneği işbirliğiyle Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde açılan Tekstil Kursuna katılarak meslek sahibi olma yolunda ilk adımı atan kursiyerlerin kendi iş yerlerini açma ya da organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda istihdam edilmeleri için gereken destek sağlanıyor.

Nezih ve kaliteli alanlarda verilen eğitimlerden yararlanan kursiyerler, aile ekonomilerine katkı sağlayacak yeni meslekler öğrenirken, sosyalleşmelerini sağlayan programlara katılma imkânı buluyor.

Vatandaşların el ve mesleki becerilerini geliştirme ve aile bütçelerine katkı sağlama adına açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerler, sahip oldukları becerileri daha iyi bir şekilde ortaya koyabilmeleri amacıyla yaptıkları ele emeği göz nuru eserlerini, Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle açılan sergi ve kültürel etkinliklerle tanıtmaları içinde destek sağlanıyor.

Eğitim merkezlerindeki kurslara gençlerin büyük ilgisi dikkat çekerken, okullarından kalan zamanlarını faydalı geçirmek isteyen farklı yaş gruplarındaki gençler, müzik kurslarına katılarak yeteneklerini geliştirme fırsatına kavuşuyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN BUGÜNE KADAR AÇILAN KURSLAR ŞUNLAR:

Okuma Yazma, Pasta Yapımı ve Sunumu, Et İşleme ve Reyon Elemanı, Gitar, Şiş ve Tığ Örgücülüğü, Salon Takımları Dikimi, Resim, Kadın Giyimi-Modelist Yardımcılığı, Sanayi Makinası, Takı Çizimi, Ev Tekstil Ürünleri, Giysi Tadilatçısı, Halk Oyunları, Düz Dikiş Makinası, Çini İşlemeciliği, Bağlama, Kuran-ı Kerim, İşaret Dili, Yatak Odası Tekstil, Çini Uygulaması, Yöresel Bez Dokuma, Ahşap Boyama, Uşak Halı Dokuma, Kuaförlük, Kargı Bezi Dokuma, Tiyatro, Halk Oyunları, Basketbol, Kadın Giysileri,Piyano, Arıcılık, Resim, Dikiş-Nakış, Halı Dokuma, Şapka Yapımı, Ahşap Süslemeciliği, Müzik, Bebek Giysileri, Kadın Terzisi, Keman, Kadın Bluz Giysileri, El Nakışları, Sabun ve Mum Oymacılığı, Org, Ses Eğitimi, Kağıt Rölyef, Kısa Film Yapım, Tığ Örgücülüğü, Düz Kirkitli, Dart, Kutnu Dokuma, Düz Kirkitli, Sır Üstü Dekorlama, Elde Süzeni, Elde Türk İşlemeciliği

55 Farklı Branştaki 248 Kurstan 5.297 Vatandaş Faydalandı

Yeşilyurt, İstihdam, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 55 Farklı Branştaki 248 Kurstan 5.297 Vatandaş Faydalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 55 Farklı Branştaki 248 Kurstan 5.297 Vatandaş Faydalandı - Son Dakika
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