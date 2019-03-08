Son Dakika Haberleri: 55. Güney Kore Fotoğraf Sergisi"

55. Güney Kore Fotoğraf Sergisi"

22 dakika önce

55. Güney Kore Fotoğraf Sergisi, Kuzey ve Güney Kore için "barış ve birliğe" temasıyla başkent Seul'de fotoğrafseverlerle buluştu.

55. Güney Kore Fotoğraf Sergisi
55. Güney Kore Fotoğraf Sergisi, Kuzey ve Güney Kore için "barış ve birliğe" temasıyla başkent Seul'de fotoğrafseverlerle buluştu.

Güney Kore Foto Muhabirleri Derneği tarafından Sejong Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışını Güney Koreli milletvekilleri yaptı.

Güney Kore'ye dair önemli olayların fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte en çok ilgiyi Kuzey ve Güney Kore liderlerinin 27 Nisan 2018'de Panmunjom sınır köyündeki buluşma fotoğrafları çekti.

İki ülke liderleri arasında 1950'den günümüze kadar yapılan 3 önemli görüşmeye ait anların ve 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sonrası birbirinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin Ağustos 2018'deki buluşma anlarına ait fotoğraflar da sergide geniş yer aldı.

Sergi 19 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Güney, Güney Kore, Kore, Kültür Sanat
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