Son Dakika Haberleri: 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

55 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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