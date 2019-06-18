Son Dakika Haberleri: 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

49 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu.

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:03 
Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi
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