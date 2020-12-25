55 ilde, aynı zincir marketin şubelerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

55 ilde, aynı zincir marketin şubelerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)
25.12.2020 15:56
ŞÜPHELİNİN HIRSIZLIK YAPTIĞI İL SAYISI 55'E ÇIKTIKaraman'da bir market zincirinin şubesinden 2 cep telefonu çalınca polisin başarılı çalışmasıyla yakalanıp tutuklanan Doğan Şimşek ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
ŞÜPHELİNİN HIRSIZLIK YAPTIĞI İL SAYISI 55'E ÇIKTI
Karaman'da bir market zincirinin şubesinden 2 cep telefonu çalınca polisin başarılı çalışmasıyla yakalanıp tutuklanan Doğan Şimşek ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. 2 yıl önce aynı market zincirinde bir süre çalıştığı belirlenen Şimşek'in, hırsızlık olaylarına karıştığı il sayısı 55'e çıktı. Şimşek'in, 55 ilde 72 hırsızlık olayına karıştığı ve marketlerden cep telefonu ile elektronik eşya çaldığı belirlendi.
Son Dakika Haluk Levent, Engin Nurşani'nin ölüm haberiyle yasa boğuldu Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek