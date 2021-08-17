55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde iki film projesi "TRT Ödülü" aldı - Son Dakika

Çekya'nın en büyük film festivali olan, Orta ve Doğu Avrupa'nın da önde gelen film etkinliklerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yarışan iki film projesine "TRT Ödülü" verildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ile geçen yıl başlattığı iş birliği bu yıl da devam ediyor.

Bu yıl 20 - 28 Ağustos tarihleri arasında 55'incisi düzenlenecek film festivalinde "TRT Ödülü", Work in Progress kategorisinde "Kurban" isimli film projesine ve First Cut + kategorisinde "Gökyüzünden Bir Parça" isimli film projesine sunuldu.

Bu iş birliği çerçevesinde ödül festivalin endüstri bölümü "Eastern Promises"ta kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı iki projeye verildi.

First Cut+ kategorisine seçilen projeler pazarlama, satış, promosyon ve Work in Progress konularında workshoplara katılarak post prodüksiyon aşamasını destekleyen ödüller için yarışacak.

"Kurban", filminin yönetmenliğini Michal Blasko, yapımcılığını ise Jakub Viktorin ve Pavla Janouskova Kubeckova üstlendi. Yönetmenin ilk uzun metrajı olan film, Eurimages ve Creative Europe gibi önemli film fonları tarafından destekleniyor.

"Gökyüzünden Bir Parça" filmi ise, yönetmen Michael Koch'un ikinci uzun metrajlı filmi. Yönetmenin ilk filmi 2016'da düzenlenen Locarno Film Festivali'nde ana yarışma bölümünde yarışarak önemli festivallerden de ödüller kazanmıştı.