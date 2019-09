55 kilo verdi, şimdi zayıflamak isteyenlere danışmanlık yapıyor

ANTALYA'da yaşayan hemşire Nihan Yurt (36) 122 kiloyken yaşadığı sıkıntıları ve tüp mide ameliyatı olduktan sonra hayatında nelerin değiştiğini, kendi gibi kilo sorunu olanlarla paylaşarak danışmanlık yapıyor.

Antalya'da yaşayan Nihan Yurt, ilkokuldan başlayarak tüm eğitim hayatı boyunca sınıfının en kilolu kızı olduğu için zorluk çektiğini ve bunun sosyal yaşantısını da etkilediğini belirtti. Düzensiz beslenme sonucu aldığı kiloları yüzünden beğendiği giysiyi değil, kendi bedenine uyan giysiyi almak zorunda kalan Yurt, arkadaşlarının dışarı çıkma teklifini de 'isteksizlik' sebebiyle geri çeviriyordu. Dışarı çıkarken duş almanın, giyinmenin ve makyaj yapmanın çok zor geldiği 122 kilo ağırlığındaki Nihan Yurt, 'kadınca zarafet' diye tanımladığı bacak bacak üstüne atma hareketini hiç yapamamaktan şikayetçiydi.

Daha önce yaşadığı İstanbul'dan Antalya'ya taşındıktan sonra daha fazla kilo almaya başlayan Yurt, tartıda 122 kiloyu gördüğünde kilo vermenin kendi iradesiyle başaraibileceği bir konu olmadığına karar verip, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güler'in kapısını çaldı.

2016 yılındaki ameliyat sonrasında 55 kilo veren hemşire Nihan Yurt, şimdi kendisini ameliyat eden Doç. Dr. Mehmet Güler ile birlikte çalışıyor. Obezite cerrahisine karar veren hastalara danışmanlık yapan Yurt, kilolu dönemde yaşadıklarını, ameliyat sürecini, ameliyatın ardından yaşadıklarını kendi gibi kilo sorunu yaşayan hastalara anlatıyor.

'DİYETLE 15 KİLO VERİP DİYETİ BIRAKINCA 20 KİLO ALIYORDUM'

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde hemşire olarak çalışan Nihan Yurt, çocukluk yıllarından beri kilo sorunu yaşadığını ve ilkokuldan itibaren eğitim hayatı boyunca sınıfın en kilolu kızı olduğunu belirtti. Çocuklukta başlayan kilo sorunun temelinde düzensiz beslenme olduğunu ifade eden Yurt, "Tatlı, dondurma, çikolata, hamur işlerini çok seviyordum" dedi. Sevdiği yemekleri yerken doymadığını ve daha çok yemek istediğini anlatan Yurt, "Obezitenin temelinde de bu var" dedi. Kilolarından kurtulmak için diyet programları uyguladığını ancak diyetin her pazartesi başlayıp her Cuma sona erdiğini kaydeden Yurt, "Diyetle15 kilo veriyordum ama diyeti bozduğum an 20-25 kilo geri alıyordum. Böyle bir süreç yaşadım" diye konuştu.

'TARTIDA 122 KİLOYU GÖRÜNCE AMELİYATA KARAR VERDİM'

Tartıda 122 kiloyu gördüğünde ameliyat olmaya karar verdiğini belirten Yurt, "Ben 2005 yılından bu yana hemşire olarak çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyordum. O zamanlarda da ameliyat olmayı düşünmüştüm ama ameliyatsız da kilo verebileceğime kendimi inandırmıştım. 2,5 yıl önce Antalya'ya taşındım. Taşınma dönemimde daha fazla yeme isteği başladı. Kilo vermek yerine kilo almaya devam edince ameliyat olmaya karar verdim. Tartıda 122 kiloyu gördüğümde bunun çözümünün bende olmadığını anlamıştım" ifadelerini kullandı.

Ameliyata girdiğinde 122 kilo ve 52 beden olduğunu belirten Nihan Yurt, "2016 yılı Aralık ayında ameliyat oldum. İlk 1 yılda 51 kilo verdim. Son 1,5 yılda da 67 kiloda sabit bir şekilde gidiyorum. Artık 38 beden giyiyorum" dedi.

'KİLOLUYKEN DIŞARI ÇIKMAYA ÜŞENİYORDUM'

Kiloluyken sosyal anlamda kendini kısıtlamadığını ama istekle ilgili sorun yaşadığını anlatan Yurt, "Arkadaşlarım 'Dışarı çıkalım' dediğinde üşeniyordum. Duş almak, makyaj yapmak, giyinmek zor geliyordu. Daha evden çıkmadan makyajım ve saçım terden bozuluyordu. Hep stres halindeydim. Böyle olunca da çıkmak istemiyordum. Sosyal olmak istiyordum ama sosyal olmak için çaba sarf etmek istemiyordum. Yorgunluk hissi yaşıyordum" diye konuştu. Mağazalardan kıyafet alırken sorun yaşadığını da anlatan Yurt, "Kendi bedenime uyan şeyler yaşıma uymuyordu. Beğendiğim bir şeyi alma şansım olmuyordu. Sadece bana olanı tercih ediyordum" dedi. Kiloluyken yürüyüş yapamadığını, gideceği yere taksi ya da araçla gittiğini ve hantal bir hayatı olduğunu belirten Yurt, "Şu anda ise taksiye, otobüse, arabaya binmek istemiyorum. Çünkü yürüyebiliyorum. Yürürken de kendimi çok rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'BACAK BACAK ÜSTÜNE ATABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Kiloluyken hep yapmak istediği ama yapamadığı şeyin 'bacak bacak üstüne atmak' olduğunu söyleyen Nihan Yurt, "Bir kadın olarak bacak bacak üstüne atmak bir zarafet göstergesi bence. Ben bunu kiloluyken hiç yapamıyordum. Yapabilsem de zarif olmuyordu. Garip bir görünüş oluyordu. Şimdi yapabilince çok mutlu oldum" diye konuştu.

AMELİYATINI YAPAN CERRAHLA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

2017 yılı Temmuz ayından bu yana, ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Güler ile birlikte çalışmaya başladığını aktaran Nihan Yurt, "Hem hastaların ameliyat organizasyonunu hem de kiloluyken yaşamış olduklarımı onlara aktararak danışmanlık yapıyorum. Hastalar için muhteşem bir güven duygusu oluşuyor" dedi.

Hastaların sorularını yanıtlayan, onlara tecrübelerini aktaran Yurt, Fransa'dan gelerek Antalya'da ameliyat olan 35 yaşındaki Nuray Arslan Ünal'a da kendi hayatından örnekler vererek obeziteyi anlattı.

HASTALARIN HAYATI BAŞTAN BAŞA DEĞİŞİYOR

Doç. Dr. Mehmet Güler ise "Nihan hanım kiloluyken yaşadığı problemler, ameliyat olduğu dönemde yaşadığı tecrübeler ve sonra da bir hastanın sağlıklı dengeli beslenebilmesi, ruhsal ve sosyal anlamda yeniden toplumun içinde aktif bir birey olarak yer alma tecrübesini hastalarımızla paylaşarak işimizi kolaylaştırıyor" dedi. Obezite ameliyatı olan hastaların hayatlarının baştan başa değiştiğini vurgulayan Doç.Dr. Güler, "Bu çok pozitif bir değişiklik. İnsanların karakteri, özgüveni, hayata bakış açısı pozitif yönde değişiyor. Bu bizim için çok gurur verici ve çok keyifli. Duygulanıyoruz tabii ki" diye konuştu.