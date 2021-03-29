55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek - Son Dakika

55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek

29.03.2021 11:10
55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek, System.String[]

Pamukkale Belediyesi, on binlerce vatandaşın yaşadığı Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinin üst yapı protokollerini imzaladı.

Pamukkale Belediyesi, on binlerce vatandaşın yaşadığı Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinin üst yapı protokollerini imzaladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "200 sokakta 55 kilometre uzunluğundaki alanda gerçekleşecek olan üst yapı çalışmalarımızın yaklaşık maliyeti 50 milyon lirayı buluyor" dedi.

Pamukkale Belediyesi üst yapı atağına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmalarını tamamladığı Fatih ve Deliktaş mahallelerinde üst yapı çalışmaları Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun yanında iki mahallenin üst yapı çalışmaları için de ihale yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe mahallesi üt yapı çalışması için Amiroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Amiroğlu ile Karşıyaka mahallesi için de Akça Şirketler Grubu adına Proje Sorumlusu Mustafa Akça ve Serkan Akça'nın katılımı ile protokol imzaladı.

50 milyon liraya mal olacak

Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Avni Örki, "Büyükşehir Belediyemiz ilçemiz sınırları içindeki mahallelerde alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Biz de üst yapı için hazırlıklarımızı yaptık. Aktepe ve Karşıyaka mahallelerimizde yaklaşık 200 sokakta, 55 kilometrelik bir uzunluğa sahip alanda üst yapı çalışması gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 500 bin metrekare toplam imalat yapılacak. Bu iki mahallemizde on binlerce nüfusa, binlerce aileye hizmet götürmüş olacağız. Alt yapı zor iştir. Halkımız bugüne kadar bu zorluğa katlandı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İki mahallemizin üst yapı ihaleleri ilimizin iki firması tarafından alınarak vatandaşlarımıza hizmet götürülecek. Hedefimiz 1 yıl gibi bir süre içerisinde tüm sokaklarımızı, bütün evlerimizin önlerini dünya standartlarının üzerinde bir üst yapıya kavuşturmak. Bu mahallelerimizi dünya markası olan Pamukkale'mize yakışır bir hale getireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ve İlbank garantörlüğünde yapılacak olan çalışmanın yaklaşık maliyeti 50 Milyon TL olacak. Üst yapı çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ

55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek
55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek
55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek
55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek
55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek
55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek

Avni Örki, Karşıyaka, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 55 kilometrelik 200 sokak 50 milyona yenilenecek - Son Dakika


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