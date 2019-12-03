Son Dakika Haberleri: 55 kişi bir araya gelip şirket kurdular
Son Dakika Ekonomi 55 kişi bir araya gelip şirket kurdular - Son Dakika Ekonomi

55 kişi bir araya gelip şirket kurdular

6 saat önce

Düzce Üniversitesi tarafından geliştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Alternatif Tıp ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak, seri üretim yaparak bölgeye istihdam ve katma değer kazandırmak amacıyla MÜSİAD Üyelerinden oluşan 55 kişilik grup Dulife Yatırım A.

55 kişi bir araya gelip şirket kurdular, System.String[]

Düzce Üniversitesi tarafından geliştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Alternatif Tıp ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak, seri üretim yaparak bölgeye istihdam ve katma değer kazandırmak amacıyla MÜSİAD Üyelerinden oluşan 55 kişilik grup Dulife Yatırım A.Ş adı altında şirket kuruluşunu gerçekleştirdi.


Düzce'de ortak yatırımcılık kültürünü geliştirmek, işlevsel ve kapsamı geniş yatırımlara ön ayak olmak, Düzce Üniversitesi tarafından yıllardan bu yana Ar-Ge çalışmaları yapılan ve markalaştırılan ürünlerin daha geniş kitlelerle buluşturulmasını sağlamak üzere harekete geçen Düzce MÜSİAD Yönetimi, 55 kişilik bir grupla Dulife Yatırım'ı hayata geçirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen şirket kuruluşu sırasında Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de hazır bulundu. Dulife Yatırım'ın paydaşlarına ve Düzce'ye hayırlı olmasını dileyen Şahin, şirketin ilk yatırımını Düzce Üniversitesi ve Dulife ürünleri üzerine yapacak olmasının da kendilerini hayli memnun ettiğini ifade etti.


Dulife Yatırımım Düzce Üniversitesi tarafından Ar-Ge çalışmaların tamamlanan, satışa ve üretime hazır ürünleri seri üretim yaparak geniş kitlelerle buluşturacak. Hem Düzce'ye hem de bölgemize önemli katma değer sağlayacak. - DÜZCE

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Düzce Üniversitesi, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den yağış uyarısı
Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı! 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:36:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 55 kişi bir araya gelip şirket kurdular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]