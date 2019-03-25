55. Kütüphane Haftası"

Niğde
'de "55. Kütüphaneler Haftası" kapsamında karma kitap sergisi açıldı.
İl Kültür Merkezi'ndeki açılışa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, CHP
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
, Belediye Başkanı Rıfat Özkan, CHP Niğde Belediye Başkan adayı Rasim Yılmaz
vatandaşlar katıldı.
Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin okumanın ve okuyan bir nesil yetiştirilmesinde kütüphanelerin öneminin büyük olduğunu söyledi.
Kütüphaneler haftası ile kitap ve kütüphaneler konusunda toplumda bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"İnsanlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza kitap okumanın ve kütüphanelerin önemini anlatmak, onları kitap okumaya ve kütüphaneleri ziyarete teşvik etmektir. Kütüphaneler kültürümüzün, medeniyetimizin çok önemli eserlerini barındıran çok önemli hazinelerimizdir. Önemli olan bu hazineleri ziyaret etmek ve bu hazinelerden istifade etmektir. Bu tür günler ve haftalar ülkemizde kitap okuma alışkanlığının artmasına ve insanlarımızın kütüphaneleri daha fazla ziyaret etmesine vesile olur."
Kurdele kesiminin ardından Şimşek ve protokol üyeleri sergiyi gezdi.