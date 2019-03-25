Erzurum
'da "55. Kütüphane Haftası
" dolasıyla etkinlik düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle kütüphane kullanımının eskiye göre daha da azaldığını söyledi.
Okumanın öneminden bahseden Büyüker, "Özellikle öğrenciler, anne ve babalar, kendini, dünyayı, ülkemizi, tanımak ve hayatı keşfetmek için okuması gerekiyor." dedi.
Büyüker, kitap okumanın en doğal ortamlardan birinin kütüphaneler olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Kitaplar pahalı olabilir ama kitap kütüphanelerde bedava, bu da bahane değil. O yüzden bütün herkesi kütüphanelerimize davet ediyorum. Kütüphanemizin kullanıcı ve üye sayılarını gördüm gerçekten çok az. Yaklaşık 100 bin öğrencisi olan bir şehirden bahsediyoruz ama kütüphanemizin 31 bin üyesi var. Umarın önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artar. Kütüphanede kitap okumanın hazzını alan kişi bu hazdan vazgeçemiyor. İnsanlar kitap okuyarak hem bilgileniyor hem de asıl önemlisi olan ne kadar bilgisiz olduğunu öğreniyor."
Konuşmaların ardından program kapsamında "Geçmişten Günümüze Kütüphaneler" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül ve plaket verildi.
Programa, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Ahmet Duran ve öğrenciler katıldı.