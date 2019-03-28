55. Kütüphane Haftası
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 55. Kütüphane Haftası dolasıyla program düzenlendi.
Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde, 55. Kütüphane Haftası
dolasıyla program düzenlendi.
İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, törende yaptığı konuşmada, 55. Kütüphane Haftası'nın,"Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" ana temasıyla kutlandığını söyledi.
Sürdürülebilir kalkınma kavramına en uygun kurumun kütüphaneler olduğunu vurgulayan İshak, "Kütüphaneler, fırsat eşitliği açısından baktığımızda her vatandaşımıza ayırım yapmaksızın hizmet veren yegane kurumlardandır. Verilen hizmete baktığımızda ödünç materyal verme hizmeti, paylaşım ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kütüphanelere üretim ve tüketim açısından bakıldığında topluma önemli farkındalık sağlamaktadır." dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Programa Kaymakam Deniz Pişkin
, Belediye Başkanı Kazım Şahin
, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA
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