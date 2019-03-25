Son Dakika Haberleri: 55. Kütüphaneler Haftası

55. Kütüphaneler Haftası

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakam vekili Çağlar Partal, Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede bulunan kütüphanenin birçok il merkezinde dahi olmadığını ifade etti.

Kütüphaneye ilginin kültürel gelişmişliği gösterdiğini belirten Partal, "Özellikle bayanların yoğun ilgi göstermesi beni daha çok mutlu etti. Çünkü bir toplumun gelişmesinde en önemli etkenlerin başında kadınlar gelmektedir. Özellikle kütüphanemize bayanların ilgi göstermesi çok güzel. Bu duyarlılığından dolayı hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Halk ve Çocuk Kütüphanesi Müdürü Dursun Ahmet Acar ise Suşehri ilçesinde ilk kütüphanenin 1950 yılında hizmete açıldığını ifade etti.

Programda, kütüphanede bir yıl içerisinde en fazla kitap okuyanlara plaket, en çok kitap okuyan öğrenciye ise çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Sivas, Suşehri, Güncel
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